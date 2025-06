Jobe Bellingham si avvicina al Borussia Dortmund dopo aver aiutato il Sunderland a promuovere in Premier League Il più giovane dei Bellingham avrebbe potuto seguire le orme di Jude in Germania.

HQ Jobe Bellingham si sta avvicinando al Borussia Dortmund. Il 19enne centrocampista ha aiutato il Sunderland a raggiungere la Premier League attraverso i play-off per la prima volta dal 2017, ma la squadra inglese potrebbe perdere il popolare giocatore, che seguirebbe le orme del fratello maggiore Jude e si unirebbe al Borussia Dortmund. Secondo diversi siti tedeschi, tra cui BILD e Sky Germany, Jobe Bellingham vuole unirsi alla squadra tedesca, e ora tocca ai club. Il Sunderland vuole fare buoni soldi con lui, non è disposto a venderlo per meno di 40 milioni di euro secondo Fabrizio Romano, anche se il suo valore è stimato da alcuni intorno ai 30 milioni di euro, 25.3 milioni di sterline. Jobe Bellingham, 19 anni, ha fatto il suo debutto calcistico al Birmingham City. Sia lui che suo fratello maggiore Jude Bellingham sono un prodotto della loro accademia giovanile. Jude ha firmato per il Borussia Dortmund nel 2020 e il club è andato molto vicino a vincere la Bundesliga nel 2023. Quell'anno si trasferì al Real Madrid e un anno dopo Jude vinse il Borussia Dortmund alla finale di Champions League. Ora, Jobe Bellingham sembra seguire i suoi stessi movimenti e vuole unirsi al Borussia Dortmund, una squadra che è passata dall'undicesimo posto in Bundesliga al quarto vincendo sette partite, assicurandosi un posto in Champions League la prossima stagione.