Joe Biden sbarca su Animal Crossing: New Horizons

Sappiamo tutti che Animal Crossing: New Horizons è diventato immediatamente un fenomeno pop culturale senza precedenti, ma è comunque bello avere la prova di quanto sia diventato super famoso. A cedere al fascino del popolare sim c'è anche il Partito Democratico Americano che ha iniziato a rilasciare cartelli per la campagna del loro candidato Joe Biden e della sua vice in corsa Kamala Harris nelle isole digitali degli elettori.

The Verge ha parlato con Christian Tom, che è il direttore delle partnership digitali per la campagna di Joe Biden, e ha detto quanto segue su questo modo poco tradizionale di fare campagne di marketing:

"Animal Crossing è una piattaforma dinamica, diversificata e potente che riunisce comunità di tutto il mondo. È una nuova entusiasmante opportunità per la nostra campagna che coinvolge e connette tra loro i sostenitori di Biden-Harris mentre costruiscono e decorano le loro isole. Siamo nella fase finale della campagna elettorale verso novembre, questo è un modo in cui stiamo trovando nuovi modi creativi e innovativi per incontrare gli elettori e riunire i nostri sostenitori.

Questo è solo l'inizio di come prevediamo coinvolgere i giocatori prima di novembre, poiché non vediamo l'ora di lanciare ulteriori gadget digitali, strumenti di educazione degli elettori e organizzare lavori su Animal Crossing e altre piattaforme "

Puoi sostenere anche tu il candidato con i codici QR.