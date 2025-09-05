Joe Biden si sottopone a un intervento chirurgico per il cancro della pelle

HQ

Per coloro che si chiedono cosa stia succedendo a Joe Biden dopo che ha lasciato l'incarico, ora sappiamo che ha recentemente subito un intervento chirurgico per rimuovere il cancro della pelle, secondo Sky News. La procedura non è stata divulgata pubblicamente all'epoca, ma le immagini della fine dell'estate hanno rivelato una cicatrice visibile sulla sua testa, e ora il suo team ha confermato che si sta riprendendo bene. L'intervento chirurgico segue il suo precedente annuncio di avere a che fare anche con una forma avanzata di cancro alla prostata, che i medici hanno descritto come aggressivo ma gestibile con il trattamento. Biden ha subito l'asportazione di un cancro della pelle simile due anni fa e anche sua moglie si è sottoposta a procedure simili in passato. Ti manca Joe Biden?