Joe Biden si sottopone a un intervento chirurgico per il cancro della pelle
L'ex presidente degli Stati Uniti continua il trattamento mesi dopo la divulgazione del cancro alla prostata.
Per coloro che si chiedono cosa stia succedendo a Joe Biden dopo che ha lasciato l'incarico, ora sappiamo che ha recentemente subito un intervento chirurgico per rimuovere il cancro della pelle, secondo Sky News. La procedura non è stata divulgata pubblicamente all'epoca, ma le immagini della fine dell'estate hanno rivelato una cicatrice visibile sulla sua testa, e ora il suo team ha confermato che si sta riprendendo bene. L'intervento chirurgico segue il suo precedente annuncio di avere a che fare anche con una forma avanzata di cancro alla prostata, che i medici hanno descritto come aggressivo ma gestibile con il trattamento. Biden ha subito l'asportazione di un cancro della pelle simile due anni fa e anche sua moglie si è sottoposta a procedure simili in passato. Ti manca Joe Biden?