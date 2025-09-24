Joe Rogan rompe il silenzio sulla sospensione di Jimmy Kimmel

HQ

La situazione di Jimmy Kimmel sta facendo notizia da qualche giorno a questa parte. Ora, dopo giorni senza commenti, Joe Rogan ha affrontato la situazione. Parlando nel suo podcast, Rogan ha sostenuto che la pressione del governo sulle reti per mettere a tacere i comici crea un pericoloso precedente e ha avvertito i conservatori che celebrano la mossa che tali azioni potrebbero eventualmente prendere di mira anche loro. Pur riconoscendo che le osservazioni di Kimmel sull'accusato di aver sparato nel caso di Charlie Kirk erano imprecise, ha difeso il diritto del comico di scherzare senza interferenze. Rogan ha descritto Kimmel come un "bravo ragazzo", anche se ha notato i disaccordi passati con alcuni dei suoi umorismo. L'episodio è andato in onda proprio mentre la ABC confermava il ritorno di Kimmel, nonostante la continua resistenza da parte dei proprietari delle stazioni. Cosa pensa delle sue osservazioni? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel video qui sotto o tramite il seguente link. Go!