Johannes Hoesflot Klaebo ottiene una vittoria completa alle Olimpiadi di Milano-Cortina: 6/6 medaglie d'oro

Una delle grandi storie dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina è stata vedere lo sciatore norvegese Johannes Høsflot Klæbo fare la storia con un record di più medaglie d'oro olimpiche vinte da un solo atleta ai Giochi Olimpici Invernali, che gli ha di fatto conferito il titolo di olimpionico più vincente di tutti i tempi.

Ha raggiunto il record con la sua quarta medaglia d'oro la scorsa settimana, la nona assoluta, superando i suoi connazionali norvegesi Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget ed Einar Hedegart, tutti vincitori di un massimo di otto medaglie d'oro in carriera.

Klaebo ha raggiunto il traguardo, l'ha superato e ha portato ancora più avanti sabato 21 febbraio, penultimo giorno della competizione, dove ha vinto la sua ultima medaglia d'oro nella gara di cross-country con partenza di massa di 50 km. La medaglia d'argento e di bronzo sono state anch'essi per il norvegese Martin Loewstroem Nyenget e il bronzo di Emil Iversen.

L'incredibile successo di Johannes Hoesflot Klaebo alle Olimpiadi

In totale, Klaebo ha vinto sei medaglie d'oro a Milano-Cortina, essendo campione in ogni gara a cui ha partecipato quest'anno, diventando il primo atleta a vincere sei ori in una sola edizione dei Giochi Invernali e il primo a vincere tutte e sei le gare di corsa campestre in una sola edizione.

In totale, Klaebo ha vinto 12 medaglie olimpiche: sei ori a Milano Cortina 2026, due oro, un argento e un bronzo a Pechino 2022, e tre ori a Pyeongchang 2018.

Per dare un'idea, se contiamo anche le Olimpiadi estive, solo il nuotatore Michael Phelps ha vinto più medaglie d'oro di Klaebo, 23 anni.