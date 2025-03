John Carpenter accetta di comporre la colonna sonora del prossimo film horror di Bong Joon-Ho

HQ

Ora che Mickey 17 è uscito nei cinema, cosa c'è nel futuro del regista coreano premio Oscar Bong Joon-Ho? Si scopre che il regista sta lavorando a un film horror, presumibilmente ambientato in una stazione della metropolitana di Seoul, e conterrà anche una colonna sonora composta nientemeno che dalla leggenda dell'horror John Carpenter.

Il veterano dell'horror, noto per aver portato Halloween, The Thing, The Fog e altro ancora, ha recentemente accettato di lavorare con Joon-Ho, come è stato rivelato al pubblico durante una sessione di domande e risposte post-proiezione per il restauro in 4K di The Thing.

La sessione di domande e risposte è stata guidata da Joon-Ho, che ha colto l'occasione per chiedere a Carpenter se gli avrebbe fatto l'onore di comporre la colonna sonora del suo prossimo film horror, un film che potrebbe essere chiamato The Valley. Come catturato dall'utente X @karenyhan (grazie, World of Reel), lo scambio è andato come segue.

Joon-Ho: "Hai creato un sacco di colonne sonore per i tuoi film, la maggior parte di esse sono state fatte da te. Saresti interessato a fare musica per un altro film, perché il mio piano è... Il mio prossimo film è un film horror".

Carpenter: "Voglio fare il tuo punteggio. Voglio fare il tuo punteggio".

Non è chiaro quando questo film farà il suo arrivo, ma una collaborazione tra Joon-Ho e Carpenter sembra sicuramente qualcosa di cui entusiasmarsi, non siete d'accordo?