      news
      John Carpenter’s Toxic Commando
      John Carpenter's Toxic Commando finalmente riceve una data di uscita

      Abbiamo aspettato a lungo il progetto di Saber Interactive insieme all'iconico sviluppatore.

      HQ

      È una situazione molto stretta da comparire tra un nuovo gioco della Vecchia Repubblica di Casey Hudson e il prossimo gioco di Larian, ma John Carpenter's Toxic Commando è comunque riuscito a distinguersi, offrendo puro caos zombie.

      Se te ne sei dimenticato, è un progetto collaborativo tra la leggenda del settore John Carpenter e Saber Interactive, e ora sappiamo che uscirà il 12 marzo su PS5, Xbox Series o PS5.

      Offre la modalità cooperativa per quattro giocatori e con pieno supporto per il crossplay. Puoi vedere il trailer qui sotto.

      HQ
      John Carpenter’s Toxic Commando

