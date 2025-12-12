John Carpenter's Toxic Commando finalmente riceve una data di uscita

HQ

È una situazione molto stretta da comparire tra un nuovo gioco della Vecchia Repubblica di Casey Hudson e il prossimo gioco di Larian, ma John Carpenter's Toxic Commando è comunque riuscito a distinguersi, offrendo puro caos zombie.

Se te ne sei dimenticato, è un progetto collaborativo tra la leggenda del settore John Carpenter e Saber Interactive, e ora sappiamo che uscirà il 12 marzo su PS5, Xbox Series o PS5.

Offre la modalità cooperativa per quattro giocatori e con pieno supporto per il crossplay. Puoi vedere il trailer qui sotto.