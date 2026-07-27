John Cena interpreta un eroe d'azione atipico in Matchbox The Movie di Apple TV

L'ascesa di ottenere la proprietà intellettuale per adattarla al cinema e alla televisione continua. Presto, un altro marchio iconico di giocattoli sarà soggetto di un adattamento, con Matchbox che sarà la base per un prossimo film d'azione con John Cena e Jessica Biel nei ruoli principali.

Conosciuto semplicemente come Matchbox The Movie, questo film riflette solo in parte il marchio dei giocattoli Matchbox, essendo fondamentalmente un film d'azione atipico in cui vediamo un gruppo di amici del liceo riunirsi per una riunione e alla fine essere coinvolti in una missione ad alto rischio quando scoprono che uno dei loro amici è ormai un abile agente segreto.

In sostanza, se ti piacciono i film d'azione in stile Fast and Furious che girano per il mondo, includono sequenze di combattimento intense e avvincenti, dialoghi arguti e interessanti, e tantissimi inseguimenti in auto emozionanti, allora Matchbox The Movie merita di essere seguito.

La data di anteprima del film è fissata per il 9 ottobre, e puoi vedere un trailer qui sotto. Potrebbe valere la pena farlo dato che Sam Hargrave di Extraction è al posto della regia.