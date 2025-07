John Cena ritorna come Peacemaker, ed ecco il trailer della seconda stagione Il filmato è stato presentato in anteprima al Comic-Con di San Diego, dove il capo dei DC Studios James Gunn si è unito a Cena sul palco per anticipare ciò che verrà dopo.

HQ HBO Max ha svelato il primo trailer della stagione 2 di Peacemaker, offrendo ai fan uno sguardo a un capitolo più oscuro e più incentrato sui personaggi nel viaggio del caotico vigilante. Il trailer ha debuttato al Comic-Con di San Diego, dove James Gunn e John Cena hanno pubblicizzato la prossima stagione davanti a una folla entusiasta. Secondo la sinossi ufficiale, la nuova stagione segue Christopher Smith, alias Peacemaker, mentre è alle prese con le ricadute emotive della stagione 1 e cerca uno scopo in un mondo che ancora non lo vede come un vero eroe. "Peacemaker è un ragazzo diverso quest'anno," Ha detto Gunn. "Ha a che fare con i suoi demoni e il mondo non lo accetta per quello che è". La nuova stagione è ambientata un mese dopo gli eventi di Superman (2025), il che la rende la prima voce ufficiale della nuova continuità "soft reboot" della DC. Cena torna nel ruolo principale, affiancato dai membri del cast Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland e Steve Agee. I volti nuovi includono Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle e Tim Meadows. Gunn ha scritto tutti gli otto episodi e ne ha diretti tre, inclusa la prima. La stagione 1 è stata un enorme successo e la stagione 2 sembra raddoppiare sia la profondità emotiva che il caos esplosivo. Non vedi l'ora che arrivi la seconda stagione? HQ