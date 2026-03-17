John Krasinski torna nel ruolo di Jack Ryan nel primo sguardo a un film completo noto come Ghost War
Dopo anni di interpretazione del personaggio nella serie televisiva, ora la star di The Office è pronta a apparire come l'eroe di Tom Clancy in un progetto di lungometraggio.
Quando la quarta stagione di Tom Clancy's Jack Ryan arrivò su Prime Video, la serie fu considerata l'ultima stagione, segnando la fine della storia e il periodo di John Krasinski, star di The Office, come eroe d'azione. Ma forse è stato un po' fuorviante, dato che c'è un'altra avventura all'orizzonte, anche se non sotto forma di serie televisiva.
Prime Video ha appena presentato il primo teaser di Jack Ryan: Ghost War di Tom Clancy's (da non confondere con Jack Ryan: Shadow Recruit del 2014 con Chris Pine), un lungometraggio e la prossima fase della narrazione più ampia che ruota attorno all'agente titolare della CIA.
Secondo la premessa della trama, ci viene detto: "Quando l'analista della CIA Jack Ryan si imbatte in una serie sospetta di bonifici bancari, la sua ricerca di risposte lo strappa dalla sicurezza del suo lavoro d'ufficio e lo catapulta in un mortale gioco del gatto col topo in tutta Europa e Medio Oriente, con una figura terroristica emergente che si prepara a un massiccio attacco contro gli Stati Uniti e i loro alleati."
Secondo la data di anteprima di Jack Ryan: Ghost War di Tom Clancy, il film uscirà il 20 maggio, e potete vedere il teaser qui sotto, con un trailer completo probabilmente in arrivo più vicino al debutto.