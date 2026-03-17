John Krasinski torna nel ruolo di Jack Ryan nel primo sguardo a un film completo noto come Ghost War

Quando la quarta stagione di Tom Clancy's Jack Ryan arrivò su Prime Video, la serie fu considerata l'ultima stagione, segnando la fine della storia e il periodo di John Krasinski, star di The Office, come eroe d'azione. Ma forse è stato un po' fuorviante, dato che c'è un'altra avventura all'orizzonte, anche se non sotto forma di serie televisiva.

Prime Video ha appena presentato il primo teaser di Jack Ryan: Ghost War di Tom Clancy's (da non confondere con Jack Ryan: Shadow Recruit del 2014 con Chris Pine), un lungometraggio e la prossima fase della narrazione più ampia che ruota attorno all'agente titolare della CIA.

Secondo la premessa della trama, ci viene detto: "Quando l'analista della CIA Jack Ryan si imbatte in una serie sospetta di bonifici bancari, la sua ricerca di risposte lo strappa dalla sicurezza del suo lavoro d'ufficio e lo catapulta in un mortale gioco del gatto col topo in tutta Europa e Medio Oriente, con una figura terroristica emergente che si prepara a un massiccio attacco contro gli Stati Uniti e i loro alleati."

Secondo la data di anteprima di Jack Ryan: Ghost War di Tom Clancy, il film uscirà il 20 maggio, e potete vedere il teaser qui sotto, con un trailer completo probabilmente in arrivo più vicino al debutto.