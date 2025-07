John Wick Hex è stato rimosso questa settimana

HQ

Bithell Games e l'editore Big Fan Games rimuoveranno il loro gioco di azione e strategia John Wick già questa settimana. John Wick Hex verrà rimosso dalle vetrine dei negozi già giovedì 17 luglio, con questa decisione che interessa tutte le piattaforme.

Il gioco sarà ancora accessibile e giocabile per tutti i possessori del progetto, ma dopo giovedì non sarai in grado di aggiungere il gioco alla tua collezione, rendendolo una reliquia rara. In sostanza, se sei interessato al gioco, prendine una copia nei prossimi due giorni, altrimenti potresti non avere mai la possibilità di giocarci in futuro.

Il motivo della cancellazione non è menzionato. Tutto ciò che ci viene detto è quanto segue:

"Dopo il 17 luglio 2025, i possessori esistenti di John Wick Hex saranno ancora in grado di accedere al gioco tramite le loro librerie digitali (PC/Console) e/o copie fisiche (Console), tuttavia non saranno possibili nuovi acquisti di John Wick Hex, indipendentemente dalla piattaforma o dalla vetrina".

Se vuoi prenderne una copia oggi, ti costerà un ragionevole £ 16,75.