Johnny Cage di Mortal Kombat 2 ha il suo profilo IMDb

HQ

Mortal Kombat 2 riporta sul grande schermo un sacco di personaggi preferiti del franchise, oltre a nuovi volti dei giochi. Karl Urban interpreterà l'ex attore di serie D Johnny Cage in Mortal Kombat 2, che ora ha un profilo IMDb falsificato.

Come rilevato da TheGamer, il profilo di Cage su IMDb elenca film come Uncaged Fury, Hard to Cage, The Gist of My Fist, Rebel Without a Cage, Cool Hand Cage e Caged Rage, tutti con un rating di 6,9, che - scherzi a parte - non è poi così male.

Un peccato che non si parli di Ninja Mime, però. Il profilo attualmente esiste solo come screenshot piuttosto che come una vera e propria pagina IMDb, ma è ancora pieno di battute tra cui la sua età sconosciuta e un annuncio per il suo marchio di occhiali da sole.

Mortal Kombat 2 uscirà nelle sale il 24 ottobre 2025.