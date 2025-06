Johnny Depp: "Ero un manichino da crash test per #MeToo"

HQ

Negli anni che hanno seguito il processo Johnny Depp contro Amber Heard, è diventato chiaro che nessuna delle due parti se n'è andata sotto una luce molto buona. Sia gli attori che gli ex partner hanno avuto i loro nomi e le loro immagini trascinati nel fango per difendersi l'uno dall'altro, e da allora ha avuto un grande effetto sulle loro carriere. Depp, per esempio, sta iniziando a riapparire in produzioni più grandi, tra cui in "Day Drinker " di Lionsgate il prossimo anno al fianco di Penelope Cruz e Madelyn Cline. Ma Depp ha anche parlato del processo e dell'effetto che ha avuto sulla sua vita, descrivendosi come un "manichino da crash test per #MeToo".

Parlando con il Times, Depp ha spiegato: "Ti dirò cosa fa male. Ci sono persone, e ne penso a tre, che mi hanno fatto del male. Quelle persone erano alle feste dei miei figli. Lanciandoli in aria. E, guarda, capisco le persone che non potevano difendermi perché la cosa più spaventosa per loro era fare la scelta giusta. Ero pre-#MeToo. Sono stato come un manichino da crash test per #MeToo. Era prima di Harvey Weinstein. E l'ho spugnato, l'ho assorbito tutto. E quindi volevo che le centinaia di persone che ho incontrato in quell'industria vedessero chi stava andando sul sicuro. Meglio andare svegli!"

Depp ha anche spiegato di non avere "rimpianti per nulla, perché, davvero, cosa possiamo fare per la cena della scorsa settimana? Non è un". Ha anche spiegato che il suo ritorno alla ribalta non è un ritorno perché "non sono andato da nessuna parte", aggiungendo che "se avessi la possibilità di separarmi non tornerei mai più".