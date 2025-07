Johnny Depp sulle dimissioni dal franchise di Animali Fantastici: "Volevano che andassi in pensione"

Nel 2020, dopo aver recitato in due dei film di Animali fantastici, a Johnny Depp è stato chiesto dalla Warner Bros. di dimettersi dal suo ruolo del mago antagonista Grindelwald. In seguito alle polemiche che circondano Depp e la sua ex moglie Amber Heard, WB ha ritenuto logico abbandonare l'attore.

Tuttavia, mentre Depp cerca di fare il suo ritorno a Hollywood, sta cercando di liberarsi di queste polemiche. Parlando con The Telegraph, ha parlato di quando gli è stato detto di dimettersi dal franchise di Animali Fantastici.

"Si è letteralmente fermato in un millisecondo, tipo, mentre stavo girando il film". Ha detto Depp. "Hanno detto che vorremmo che ti dimettessi. Ma quello che avevo in testa era che volevano che andassi in pensione".

Mads Mikkelsen ha assunto il ruolo di Grindelwald per Animali fantastici: I segreti di Silente del 2022. Questo è stato l'ultimo film del franchise, che a un certo punto avrebbe dovuto avere più voci.