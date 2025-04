Johnny Depp torna a Hollywood: Lionsgate sfoggia un primo sguardo a Day Drinker

A causa del processo per diffamazione Amber Heard contro Johnny Depp, quest'ultimo attore, noto per innumerevoli ruoli iconici tra cui quello diPirates of the Caribbean Jack Sparrow, ha avuto difficoltà a tornare alla carriera che un tempo aveva comandato, nonostante il processo si sia sostanzialmente concluso a favore di Depp e abbia trovato Heard accusato di diffamazione e false accuse. La trasparenza del caso non ha fatto alcun favore a nessuna delle parti, e negli anni che sono seguiti abbiamo visto a malapena Depp o Heard in molti film importanti.

Anche se questo cambierà presto per Depp, poiché Lionsgate ha presentato un primo sguardo alDay Drinker film in uscita, che vede Depp recitare alPirates of the Caribbean: On Stranger Tides fianco della co-protagonista Penelope Cruz ancora una volta.

Questo film è diretto da Marc Webb, che ha anche diretto On Stranger Tides, e ruota attorno a un barista di yacht privato che un giorno incontra un ospite misterioso, con la coppia che poi viene avvolta in una bizzarra ragnatela con una figura criminale che entra anche lui in scena. Depp interpreta l'ospite misterioso, Cruz il criminale e Madelyn Cline la giovane barista.

Day Drinker è attualmente in fase di riprese in Spagna, e nessuna data di uscita è stata ancora fissata. Un'ipotesi ragionevole sarebbe una premiere del 2026.