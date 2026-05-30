Jon Favreau anticipa che il futuro di Grogu in Star Wars è già un argomento di discussione alla Lucasfilm

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Potrebbe esserci un futuro in cui il personaggio più famoso di Star Wars verde sia in realtà Grogu e non Yoda? Forse questa è già la direzione in cui sta andando l'universo più ampio della fantascienza, dato che, sebbene Grogu sia un successo moderno, sembra che Lucasfilm abbia piani molto ampi per il personaggio.

Oltre ad apparire come personaggio chiave in The Mandalorian e Grogu nel nuovo film, si stanno già discutendo su dove potrebbe arrivare Grogu, con il regista e veterano di Star Wars Jon Favreau che lo ha stuzzicato in un'intervista a Entertainment Weekly.

Toccando il tema delle recenti teorie dei fan, incluse quelle del famigerato teorico 4thelore, e di come alla fine vivremo un salto temporale che ci darà una versione più adulta di Grogu, Favreau ha dichiarato quanto segue.

"Ci sono cose che 4thelore ha sollevato e che in realtà abbiamo... Non è così lontano."

Questo significherebbe naturalmente allontanarsi da Din Djarin, poiché Mando non avrebbe nemmeno lontanamente l'aspettativa di vita di Grogu, ma sembra che alla fine Grogu possa essere un vero punto di riferimento per il futuro di Star Wars, e potenzialmente anche un personaggio poster che prenda in carico l'eredità della piccola creatura verde che Yoda ha mantenuto per decenni fino a questo momento.

Ti piacerebbe vedere una versione più anziana di Grogu, magari in un'avventura in cui finalmente scopriamo l'origine della sua (e di Yoda) specie attualmente inesplorata?