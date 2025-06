Jon J Muth spiega come i suoi libri Zen di successo sono diventati una popolare animazione per Apple TV+

Apple TV+ offre in realtà una bella gamma di progetti diversi per un gran numero di pubblici e dati demografici. Lo streamer non è solo disseminato di drammi oscuri e maturi, ma ha anche un'animazione leggera e adatta alle famiglie, progetti come Stillwater. Questo spettacolo è un adattamento dell'opera dell'autore Jon J Muth, in particolare della sua serie Zen che ruota attorno a un panda chiamato Stillwater. Con lo spettacolo che continua a rivelarsi un successo sulla piattaforma di streaming, potresti essere interessato a come Stillwater è diventato realtà? Abbiamo chiesto a Muth in particolare questo durante un'intervista a Comicon Napoli.

Muth spiega inizialmente come è nata l'idea di Stillwater, affermando: "Stillwater è nato dal fatto che facevo viaggi in visita con i bambini. Quando stavo iniziando a lavorare con i libri per bambini, facevo tour e andavo in tour con un libro che avevo fatto chiamato Stone Soup, dove avevo preso la storia di Stone Soup e l'avevo ambientata in Cina. E mentre ero lì, come se fossi in una biblioteca con i bambini, leggevo o raccontavo loro storie mentre disegnavo. E io disegnavo con questo enorme pennello giapponese e questo sembrava sempre entusiasmarli. E iniziavo a raccontare loro storie, e mi rendevo conto che le storie che raccontavo erano spesso dello Zen. Sono storie orientali, sai, dalla Cina o dal Giappone, storie del Buddhismo. E non avevano mai sentito queste storie, quindi volevo trovare un modo per trasmetterne di più. Questo è ciò che ha portato alla realizzazione di Stillwater".

Ha poi ripreso questo e ha affrontato il modo in cui l'adattamento Apple TV+ è arrivato a compimento.

"Comunque, per farla breve, tagliando in avanti a dopo l'uscita dei libri, sono stato contattato da Apple Television dicendo che avrebbero voluto fare un adattamento attraverso il mio editore, Scholastic, e l'hanno fatto. L'hanno animato. Siamo andati avanti e indietro su come farlo. All'inizio l'avevo visto come una sorta di approccio di Miyazaki al disegno, molto a mano. Volevano farlo più al computer. All'inizio ero tipo, eh. Ma mi hanno convinto, e penso che le persone che hanno lavorato allo show abbiano fatto un ottimo lavoro nel portare questo personaggio a un pubblico diverso.

"Lo hanno portato in una bella direzione. Forse non esattamente la mia direzione, ma ero presente ad ogni passo e sono stato in grado di fare disegni per aiutarli a capire come fare le cose. Quindi sono stato abbastanza pratico al riguardo, ed è stato bello".

Puoi vedere l'intervista completa con Muth qui sotto, nei sottotitoli localizzati, per saperne di più sul suo background, la sua formazione, la sua tecnica e altri lavori.