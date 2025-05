Jonathan Lipnicki di Stuart Little sul suo futuro: "Sono fiducioso che il meglio debba ancora venire per me"

HQ

Anche se oggi non è esattamente un nome familiare, la maggior parte delle persone conosce Jonathan Lipnicki a causa dei suoi ruoli di star bambina in Jerry Maguire e Stuart Little. Fin dai tempi in cui era un giovane talento, Lipnicki si è preso un periodo lontano dai riflettori per finire la scuola e la sua istruzione e da allora ha cercato di rientrare in scena apparendo in diversi progetti ora da adulto. Tuttavia, pochi di questi sono stati molto grandi e degni di nota, e ora Lipnicki ha parlato con la rivista People per discutere della sua carriera.

Lipnicki afferma di aver "avuto alcune cose davvero buone che sono successe quando ero più giovane", ma che attualmente "non è dove voglio essere dal punto di vista della carriera". Afferma che "questa è la cosa che voglio fare per il resto della mia vita, e penso che tu debba solo credere che accadrà e fare tutto ciò che è in tuo potere per agire nella giusta direzione".

Sulla base di ciò, Lipnicki osserva che è diventato cauto su quali progetti intraprendere, arrivando al punto di rifiutare "circa cinque film nell'ultimo anno" perché "voglio davvero dare una svolta a questa nave".

Conclude aggiungendo: "Prego ogni sera per avere chiarezza su dove devo andare, e sono fiducioso che il meglio deve ancora venire per me. E penso che tu debba solo crederci. Se hai intenzione di perseguire questo, ti stai facendo un disservizio a non sognare in grande".

Vi piacerebbe vedere Lipnicki di nuovo sul grande schermo in altri ruoli?