Jonathan Milan vince la tappa 17 del Tour de France in volata con un grosso incidente alla fine

Jonathan Milan, il 24enne corridore italiano di Lidl-Trek, ha vinto la sua seconda tappa al Tour de France 2025 in volata a Valence, e mantiene la sua maglia verde, mettendo più distanza da Tadej Pogacar. Milan è il corridore più costante della corsa, con 312 punti, 72 in più del secondo classificato, Tadej Pogacar, 240, e con il resto molto più lontano.

Lo sloveno, però, continua ad essere leader della Classifica Generale, e la tappa di oggi, compresa una caduta nel chilometro finale di gara in una strada piovosa, Milano è riuscita a scappare e non ha dovuto avere conseguenze per la classifica generale perché la sua caduta è avvenuta all'interno della barriera di sicurezza dei 5 chilometri.

Pogacar è ora costretto a vincere almeno altre tre tappe se vuole lottare per la maglia verde, e mancano solo due volate prima che il Tour finisca domenica prossima.