Josef Fares crede che Clair Obscur: Expedition 33 dovrebbe vincere il Gioco dell'Anno

HQ

Il 2025 è stato un anno ricco di eventi e ci sono molti titoli che le persone vogliono vedere portare a casa un premio di Gioco dell'Anno. Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II, Hollow Knight: Silksong, Split Fiction e Clair Obscur: Expedition 33 sembrano tutti essere quasi garantiti una nomination. Quindi, ovviamente non abbiamo resistito a chiedere a Josef Fares, il regista di Split Fiction, chi secondo lui dovrebbe portare a casa il premio se il suo gioco non dovesse vincere.

"Beh, ad essere onesti, se dovessi decidere chi vincerebbe il Gioco dell'Anno, direi [Clair Obscur: Expedition 33 ", ha detto. "Penso che sia il gioco che ha avuto il maggior impatto, che è arrivato con più innovazione quest'anno. E sarei sorpreso se non vincessero, e penso che meritino di vincere, in realtà".

"Ho conosciuto anche il regista, Guillaume. Lui è qui. Tizio super cool. Dopo l'incontro, vorrei anche che vincessero di più il Gioco dell'Anno, ma penso che dovrebbero vincere comunque", ha continuato Fares. "Ma tutto quest'anno è stato fantastico, e spero solo che ogni anno diventi fantastico. Quindi in realtà è un buon anno per tutti i giocatori. Sono solo felice di far parte di un anno così straordinario, ad essere onesti".

È un vero elogio vedere Fares, che è spesso noto per difendere i suoi giochi e il suo studio fino in fondo, farsi da parte in un certo senso, permettendo a Clair Obscur: Expedition 33 di prendere il primo posto senza resistenza. Naturalmente, lo stesso Fares non nomina il gioco dell'anno, e il premio potrebbe comunque andare a Split Fiction o a uno qualsiasi degli altri titoli sopra citati. Non ci resta che aspettare e vedere. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Josef Fares qui sotto: