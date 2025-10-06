Josef Fares sul film Split Fiction: "Se Hollywood sta ascoltando questo, fai succedere merda"

HQ

Dopo l'immenso successo dei loro recenti titoli cooperativi, sia dal punto di vista critico che commerciale, lo sviluppatore Hazelight è stato il bersaglio di Hollywood. Lo studio guidato da Josef Fares ha acquistato sia It Takes Two che Split Fiction con l'intenzione di adattarli in film e TV. Tuttavia, mentre quest'ultimo è stato acquistato solo di recente, il primo è stato sfruttato per essere adattato un po' di tempo fa e ancora non è arrivato nulla di sostanziale.

Durante il recente San Diego Comic Con Malaga, abbiamo incontrato Fares per un'intervista, in cui abbiamo discusso del film Split Fiction che ha Sydney Sweeney collegato. Abbiamo interrogato l'iconico sviluppatore su cosa sta succedendo con questo progetto, di cui ha rivelato di non avere idea.

"No, no. Ci concentriamo esclusivamente sui giochi. Ma ecco il punto. Ci sono un sacco di stronzate a Hollywood. Chissà se succederà o meno. Si parla molto. Voglio dire, dai, siamo seri. Quanti giochi hanno comprato e bla, bla, bla. Se succede, succede. Non mi interessa davvero. Mi concentro solo sul gioco. Sarebbe divertente se accadesse, ma non è assolutamente nulla di pianificato. Ma sì, se Hollywood sta ascoltando questo, fai in modo che succeda merda. Questo è ciò che mi interessa. Se non lo fa... "

Abbiamo anche chiesto aFares - noto per la sua famosa stoccata alOscars atThe Game Awards di qualche anno fa - cosa accadrebbe se il film diventasse realtà e diventasse un successo di critica. Ci ha detto: "Oh mio Dio. Allora sarà sicuramente un Oscar fottuto".

Puoi vedere l'intervista completa con il sempre divertente Fares qui sotto per saperne di più su ciò che lo studio ha pianificato in futuro.