Josh Brolin coglierebbe l'occasione per tornare nei panni di Thanos

Josh Brolin è uno dei pochissimi attori che hanno interpretato più eroi Marvel. Come Chris "Captain America-Human Torch" Evans e presto Robert "Iron Man-Doctor Doom" Downey Jr., Josh "Thanos-Cable" Brolin ha interpretato il soldato che viaggia nel tempo e anche il Mad Titan, il primo vero grande cattivo del Marvel Cinematic Universe, l'antagonista dell'epica Infinity Saga.

ConThanos l'arco narrativo concluso, almeno nell'attuale traiettoria universale del MCU, qual è il prossimo passo per Brolin? Sarebbe tornato nel MCU? Chiaramente, la risposta è sì, ma solo se è nei panni del cattivo cosmico.

Parlando al podcast Happy Sad Confused, Brolin ha menzionato quanto segue: "Deadpool 2, sono contento che sia stata un'esperienza. La cosa Thanos, se mi chiamassero a Londra in questo momento e mi dicessero: 'Facciamolo', io risponderei 'Sarò lì domani'. "

La parte interessante di Thanos è che è una minaccia ricorrente nei fumetti di Marvel, specialmente nella trama di Secret Wars, il fumetto da cui il film Avengers dopo Doomsday prende il nome. Senza spoilerare troppo, in quel fumetto, Doctor Doom e Thanos hanno un incontro molto memorabile, uno che finisce molto male per uno dei due mega cattivi...