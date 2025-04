Josh Duhamel possiede una capanna nel bosco che renderebbe orgogliosi i prepper del giorno del giudizio

HQ

Potrebbe essere sorprendente sentirlo, ma Josh Duhamel non vive il tipico stile di vita da attore di Hollywood. L'ex Transformers e presto Ransom Canyon star vive attualmente in una capanna nei boschi a circa 40 miglia da qualsiasi forma di civiltà. Si dice che la cabina manchi di molti comfort moderni e che sia tutta incentrata sul prendersi cura di se stessi con ciò che ci circonda, in un modo che senza dubbio renderebbe orgogliosi molti prepper del giorno del giudizio.

Duhamel ha recentemente condiviso tutto su questo stile di vita in un'intervista con Parade, dove osserva che " mi ha davvero rimesso in contatto" e che "c'è qualcosa in esso che soddisfa l'anima in molti modi".

Duhamel va oltre, aggiungendo: "Parte del motivo per cui ho costruito la mia casa in Minnesota, nel profondo dei boschi, è che è lontana da tutto. Il negozio più vicino si trova a 40 miglia di distanza. Una volta arrivati, si tratta davvero di prendersi cura l'uno dell'altro, creando ricordi, trascorrendo del tempo con la famiglia e gli amici. Hai davvero la possibilità di tornare alle origini. Non sei consumato da tutte queste altre distrazioni. Quando sei là fuori, si tratta davvero di divertirsi, assicurarsi che tutti siano al caldo, che tutti abbiano cibo e acqua".

L'attore spiega che lo stile di vita ammirevolmente caratteristico gli ha permesso di avvicinarsi ai suoi genitori e che spera un giorno di poter passare la proprietà ai suoi figli, dove potranno continuare a migliorare ed espandere la terra e la capanna, condividendola infine con i loro figli perché "si tratta di eredità".