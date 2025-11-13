Juan Ponce Enrile muore a 101 anni

HQ

Juan Ponce Enrile, una delle figure più durature e controverse della politica filippina, è morto all'età di 101 anni, ha confermato giovedì sua figlia.

Avvocato formatosi ad Harvard, Enrile ha servito sotto otto presidenti, tra cui l'attuale leader, Ferdinand Marcos Jr., per il quale ha lavorato come consulente legale presidenziale fino alla sua morte.

Dall'alleato di Marcos alla rivoluzione del potere popolare

È salito alla ribalta durante il governo di Ferdinand Marcos Sr., ricoprendo diverse posizioni chiave, tra cui quella di ministro della difesa. Enrile ha svolto un ruolo cruciale durante la dichiarazione della legge marziale del 1972, uno dei periodi più bui della storia filippina, prima di rompere con Marcos nel 1986.

La sua defezione contribuì a innescare la Rivoluzione del Potere Popolare che pose fine alla dittatura di Marcos e ripristinò la democrazia sotto il presidente Corazon Aquino. Enrile ha continuato a servire in entrambe le camere del Congresso, segnando una carriera politica che ha attraversato più di sei decenni.