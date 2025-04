Jude Bellingham crede che il Real Madrid sia stato fortunato, "l'Arsenal avrebbe potuto avere molto di più"

HQ

Dopo la sconfitta per 3-0 all'Emirates Stadium di ieri sera, Jude Bellingham ha detto che il Real Madrid è stato "fortunato a cavarsela con 3 gol". Il Real Madrid ha subito una delle peggiori sconfitte in Champions League nell'andata dei quarti di finale contro l'Arsenal, e la sensazione era che sarebbe potuta andare peggio. A quanto pare, il centrocampista inglese ha detto che possono considerarsi fortunati di aver ottenuto "solo" tre colpi, che l'Arsenal avrebbe potuto averne molti di più, e collega la partita di martedì a "quello che ci è successo per tutta la stagione, ma contro l'Arsenal è su scala più ampia", tramite Fabrizio Romano.

Una doppietta di Declan Rice e un gol finale di Mikel Merino su assist di Myles Lewis-Skelly hanno condannato gli attuali detentori del titolo, che sono stati battuti dall'Arsenal in tutte le categorie, compresi il possesso e i tiri.

L'allenatore del Madrid Carlo Ancelotti ritiene che il motivo sia stato che "non c'è stata una reazione collettiva" i suoi giocatori stavano cercando di fare le cose individualmente e non ha visto la reazione che si aspettava dalla squadra dopo i gol nel secondo tempo.

Tuttavia, crede che "siano successe cose più strane al Bernabéu" e che debbano cercare di rimontare da un 3-0 nel secondo tempo. "Avremo bisogno di qualcosa di incredibilmente speciale, qualcosa di folle", ha aggiunto Bellingham, "ma se c'è un posto in cui possono succedere cose folli, è la nostra casa".