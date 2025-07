Julian LeFay, padre di The Elder Scrolls, è morto all'età di 59 anni

HQ

Bethesda ha rivelato la sfortunata notizia che Julian LeFay, noto a molti come il Father of The Elder Scrolls, è purtroppo scomparso all'età di 59 anni.

Lo sviluppatore, che si è guadagnato il suo soprannome dopo essersi unito a Bethesda Softworks nel 1987 e aver aiutato l'azienda a introdurre il leggendario franchise fantasy nel mondo, in realtà ha lasciato lo studio alla fine degli anni '90, invece di lavorare a Sega per uno, prima di lavorare anche per Blockbuster, società di server Licorice e persino fondare il proprio studio indipendente (OnceLost Games ) insieme ai veterani di Bethesda Ted Peterson e Vijay Lakshman.

Parlando della morte di LeFay, Bethesda ha rilasciato una dichiarazione in cui menziona quanto segue:

"È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Julian LeFay.

"È stato la forza trainante nella creazione di The Elder Scrolls e nelle fondamenta di Bethesda come studio di videogiochi.

"In poche parole, senza Julian, non saremmo qui oggi. Se hai avuto l'opportunità di lavorare con Julian, hai avuto la fortuna di conoscere una forza della natura unica nel suo genere, che ha spinto tutti a creare qualcosa di speciale.

"Il suo lavoro e il suo spirito vivranno sia nei nostri ricordi che nelle nostre partite".

LeFay stava combattendo contro il cancro da un po' di tempo, una malattia che è diventata terminale di recente. RIP LeFay, ci mancherai.