Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da ex dipendenti

HQ

L'icona della musica spagnola Julio Iglesias è stato accusato di aggressione sessuale da due ex dipendenti che affermano di essere state sottoposte a tocchi inappropriati, umiliazioni e continue molestie mentre lavoravano per lui nel 2021. Le accuse sono state rivelate oggi dopo un'indagine durata tre anni condotta da elDiario.es e Univision Noticias.

Le donne, una lavoratrice domestica e una fisioterapista impiegate nelle residenze di Iglesias nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas, descrivevano un'atmosfera di rigido controllo e isolamento. Gli investigatori hanno detto che i loro racconti sono rimasti coerenti nonostante ripetute interviste e sono supportati da prove documentarie tra cui messaggi, registri delle chiamate e cartelle cliniche.

Julio Iglesias // Shutterstock

Una donna, identificata come Rebecca, ha detto che Iglesias l'ha convocata ripetutamente nella sua stanza e l'ha aggredita senza consenso, talvolta in presenza di un superiore. "Mi ha usato quasi ogni notte," ha detto, dicendo di sentirsi trattata come un oggetto. Un'altra donna, Laura, ha accusato il cantante di averla baciata con la forza e di averle toccato il seno durante episodi separati nella sua villa di Punta Cana.

Ex dipendenti hanno anche descritto un sistema di reclutamento che presumibilmente prendeva di mira giovani donne tramite i social media, richiedendo alle candidate di inviare foto del corpo. Entrambe le accusatrici hanno detto che Iglesias ha posto domande sessualmente esplicite poco dopo il loro arrivo e ha ripetutamente superato i confini personali.

Le due donne hanno ora presentato un reclamo formale all'Audiencia Nacional spagnola accusando Iglesias di aggressione sessuale e tratta di esseri umani. Iglesias e il suo team legale non hanno risposto alle richieste di commento, anche se un ex supervisore ha respinto le accuse, mentre un alto funzionario di Madrid ha difeso pubblicamente il cantante... poiché le accuse scatenano un acceso dibattito pubblico.