Jurassic Park star e leggenda del cinema Sam Neill è ufficialmente libero dal cancro

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L'attore neozelandese Sam Neill annuncia ufficialmente di aver vinto la sua battaglia contro il cancro. La star di Jurassic Park e Peaky Blinders ha rivelato che, dopo aver combattuto il linfoma per circa cinque anni, è riuscito a sconfiggerlo con una terapia rivoluzionaria e salvavita.

Potrebbe sembrare una pubblicità clickbait, ma Neill sta cercando di assicurarsi che altri possano potenzialmente salvarsi la vita grazie a questa nuova terapia, nota come terapia CAR T-cellulare. Questo modifica geneticamente le cellule del sangue nei pazienti oncologici ed è attualmente in fase di sperimentazione clinica per aiutare a combattere un altro tipo di cancro del sangue noto come mieloma.

"Vivo con un tipo particolare di linfoma da circa cinque anni, ero in chemioterapia e in un lavoro piuttosto miserabile, ma mi teneva in vita. Poi la chemioterapia ha smesso di funzionare. Ero senza idee e sembrava che stessi per andarmene, il che ovviamente non era l'ideale," spiegò Neill a 7 News.

Dopo aver utilizzato la terapia con cellule CAR T, Neill ha detto di aver fatto una scansione e che nel suo corpo non è stato trovato alcun cancro. Neill sta attualmente combattendo insieme al collega sopravvissuto al cancro Geoff Nyssen per ottenere finanziamenti statali e federali australiani per questo trattamento rivoluzionario, che può costare fino a 750.000 dollari privatamente. Si spera che la terapia possa essere disponibile per i pazienti entro un paio di mesi, se tutto andrà bene.