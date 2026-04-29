Jurassic Park star e leggenda del cinema Sam Neill è ufficialmente libero dal cancro
L'attore combatte contro il cancro del sangue da cinque anni e sta già pensando che sia il momento di tornare sul set cinematografico.
L'attore neozelandese Sam Neill annuncia ufficialmente di aver vinto la sua battaglia contro il cancro. La star di Jurassic Park e Peaky Blinders ha rivelato che, dopo aver combattuto il linfoma per circa cinque anni, è riuscito a sconfiggerlo con una terapia rivoluzionaria e salvavita.
Potrebbe sembrare una pubblicità clickbait, ma Neill sta cercando di assicurarsi che altri possano potenzialmente salvarsi la vita grazie a questa nuova terapia, nota come terapia CAR T-cellulare. Questo modifica geneticamente le cellule del sangue nei pazienti oncologici ed è attualmente in fase di sperimentazione clinica per aiutare a combattere un altro tipo di cancro del sangue noto come mieloma.
"Vivo con un tipo particolare di linfoma da circa cinque anni, ero in chemioterapia e in un lavoro piuttosto miserabile, ma mi teneva in vita. Poi la chemioterapia ha smesso di funzionare. Ero senza idee e sembrava che stessi per andarmene, il che ovviamente non era l'ideale," spiegò Neill a 7 News.
Dopo aver utilizzato la terapia con cellule CAR T, Neill ha detto di aver fatto una scansione e che nel suo corpo non è stato trovato alcun cancro. Neill sta attualmente combattendo insieme al collega sopravvissuto al cancro Geoff Nyssen per ottenere finanziamenti statali e federali australiani per questo trattamento rivoluzionario, che può costare fino a 750.000 dollari privatamente. Si spera che la terapia possa essere disponibile per i pazienti entro un paio di mesi, se tutto andrà bene.