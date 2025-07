Jurassic World: Rebirth diventa digitale questo agosto

HQ

L'ultimo capitolo del franchise campione d'incassi della Universal è diventato rapidamente un successo al botteghino globale, incassando oltre 530 milioni di dollari, e ora si sta dirigendo direttamente verso il mercato digitale. Secondo i rapporti, Jurassic World: Rebirth uscirà in digitale il 5 agosto, con un lancio in streaming che seguirà entro la fine dell'autunno. In breve: se hai voglia di un po' di azione con i dinosauri nella calura estiva, questo è per te.

Per quanto riguarda un sequel, non è ancora chiaro se il regista Gareth Edwards tornerà. In un'intervista con ScreenRant, ha detto questo:

"Forse c'è qualcosa lì dentro. E invece no, abbiamo cercato di fare questo film come un unico film a sé stante. Quando guardo indietro ai sequel, alle trilogie che amo, quello che hanno tutti in comune è che il primo film era da solo, e poi è diventato un problema di alta classe come facciamo ora gli altri? Sinceramente non ne ho mai parlato con nessuno. Non una sola conversazione con David Koepp o Frank Marshall o Universal su un sequel. Penso che tutti siano tipo, tutto quello che vogliono è che alla gente piaccia davvero questo film e faccia il miglior film possibile, e basta. E poi è in grembo agli dei, tutto il resto, davvero".

Tuttavia, pochi di noi dubitano che siano in arrivo altri capitoli del franchise. L'idea che la Universal non munga ancora un po' la mucca-dinosauro sembra quasi impensabile. E chissà, forse un giorno avremo davvero un sequel di dinosauri davvero fantastico. Sono successe cose più strane.

Cosa ne pensi di Rebirth e hai intenzione di acquistarlo in digitale?