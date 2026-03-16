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Jürgen Habermas muore a 96 anni

Uno dei principali filosofi e sociologi tedeschi.

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Jürgen Habermas, uno dei principali filosofi e sociologi tedeschi, è morto a 96 anni, ha confermato il suo editore Suhrkamp Verlag.

Nato a Düsseldorf nel 1929, Habermas superò un palatoschisi infantile, che influenzò il suo interesse per la comunicazione. Cresciuto durante l'ascesa del nazismo e si unì alla Gioventù Hitleriana all'età di 10 anni, ma evitò il servizio militare negli ultimi anni della guerra.

La carriera di Habermas si è estesa per più di sette decenni, affrontando teoria sociale, democrazia e stato di diritto. La sua influenza andava oltre la politica, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz che lo definì "uno dei pensatori più significativi del nostro tempo."

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