Kaitlyn Dever anticipa la stagione 3 di The Last of Us

L'adattamento di The Last of Us della HBO sarebbe sempre durato più di due stagioni, secondo gli showrunner. Nonostante ci siano solo due giochi, sembra che la storia di Ellie e Abby di The Last of Us: Part II fosse semplicemente troppo grande per essere adattata in una sola stagione.

E così, mentre la stagione 2 si è concentrata sulle avventure di Ellie a Seattle, la stagione 3 mostrerà di più il lato di Abby della storia. Parlando con il LA Times, l'attrice di Abby Kaitlyn Dever ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi nella prossima stagione.

"Craig [Mazin] non mi ha parlato di quello che sta facendo. Tutto quello che mi ha detto è stato: 'Preparati per quello che sta per succedere perché sarà più folle'. Ha sempre detto che voleva rendere la stagione 2 più grande della stagione 1, e ha detto che la stagione 3 sarà ancora più grande. E io: 'Ok. Sarò pronta'", ha detto.

I giocatori del gioco probabilmente sapranno cosa sta arrivando dal lato di Abby della storia, ma è probabile che solo con la Stagione 2 ci saranno alcune modifiche rispetto al materiale originale per mantenere lo spettacolo fresco per tutti.