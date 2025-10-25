Kamala Harris accenna a un'altra corsa presidenziale: "Non ho finito"

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Kamala Harris ha suggerito che potrebbe candidarsi ancora una volta alla presidenza, dicendo che "non ha finito" con la politica in una nuova intervista che andrà in onda domenica mattina sulla BBC.

Parlando con Sunday with Laura Kuenssberg, l'ex vicepresidente ha detto che potrebbe "forse" essere il prossimo presidente, il suo segnale più chiaro che potrebbe organizzare un'altra campagna per la Casa Bianca nel 2028.

Harris ha insistito sul fatto che non ha preso una decisione definitiva, ma ha sottolineato che la sua carriera nel servizio pubblico è tutt'altro che finita. "Ho vissuto tutta la mia carriera come una vita di servizio, ed è nelle mie ossa", ha detto Harris alla BBC. "Non ho finito."

Nonostante i sondaggi siano ben lontani da altri potenziali contendenti democratici, tra cui l'attore Dwayne "The Rock" Johnson, Harris ha spazzato via i numeri, osservando che non ha mai fatto affidamento sui sondaggi per prendere decisioni politiche.

Kamala Harris // Shutterstock

"Se avessi ascoltato i sondaggi, non mi sarei candidata per il mio primo ufficio, o per il mio secondo ufficio, e certamente non sarei seduta qui", ha detto. Harris ha anche ribadito i suoi precedenti avvertimenti su Trump, definendolo un "tiranno" con "pelle sottile" che ha "armato" il sistema giudiziario.

In questo caso, ha criticato i leader aziendali e le istituzioni "che stanno piegando il ginocchio ai piedi di un tiranno, credo per molte ragioni, tra cui vogliono essere vicini al potere, perché vogliono forse avere l'approvazione di una fusione o evitare un'indagine".

La Casa Bianca ha respinto i suoi commenti, dicendo in una dichiarazione: "Quando Kamala Harris ha perso le elezioni con una valanga di voti, avrebbe dovuto cogliere il suggerimento, al popolo americano non interessano le sue assurde bugie".

Harris sta attualmente promuovendo il suo nuovo libro, 107 Days, che racconta la sua breve campagna presidenziale dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa. Intanto, se volete saperne di più sulla sua intervista alla BBC, potete farlo al seguente link. Go!