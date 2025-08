Kamala Harris crede che il sistema politico sia "rotto" negli Stati Uniti

HQ

Tra poco più di tre mesi, sarà passato un anno da quando i cittadini statunitensi sono andati a votare alle elezioni presidenziali Harris vs. Trump del 2024. Conosciamo tutti il risultato di quelle elezioni, e da allora Harris è rimasto in gran parte in silenzio. Tuttavia, di recente si è seduta con il conduttore del Late Show Stephen Colbert per parlare del passato, del presente e del futuro.

Quando le è stato chiesto se si sarebbe candidata di nuovo, Harris ha risposto: "No. Non voglio tornare nel sistema. Penso che sia rotto".

"Ho sempre creduto che, per quanto fragile sia la nostra democrazia, i nostri sistemi sarebbero stati abbastanza forti da difendere i nostri principi più fondamentali, e penso che in questo momento non siano così forti come dovrebbero essere", ha spiegato. "Voglio viaggiare per il paese, voglio ascoltare le persone, voglio parlare con le persone e non voglio che sia transazionale chiedere il loro voto. Ma questo non significa che ci arrendiamo, non è questo il mio punto".

Harris ha detto che farà sempre parte della lotta, nonostante non si sia candidata. Le è stato anche chiesto se si sente convalidata nel prevedere cosa accadrebbe se la presidenza Trump tornasse.

"Avevo previsto molto. Ma quello che non avevo previsto era la capitolazione. Ci sono molti che si considerano guardiani del nostro sistema e della nostra democrazia che hanno capitolato, e io non l'ho fatto e non me lo aspettavo", ha detto Harris.

L'apparizione di Harris arriva dopo la notizia che la CBS sta cancellando il Late Show di Stephen Colbert. Mentre la CBS sostiene che non c'era alcun ragionamento politico dietro, Trump è stato un critico di Colbert e la Casa Bianca ha celebrato la cancellazione quando è stata annunciata la notizia.