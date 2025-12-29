Karl Urban: "Mortal Kombat 2 è stato il ruolo più impegnativo della mia carriera"

HQ

Per qualche motivo, la serie Mortal Kombat è stata molto più adatta ai film rispetto ad altre serie di picchiaduro, e sia il primo film del 1995 che il reboot del 2021 sono stati successi inaspettatamente grandi e hanno ricevuto valutazioni relativamente buone (in una categoria altrimenti totalmente criticata di adattamenti cinematografici).

Più avanti quest'anno il sequel debutterà, e questa volta arriverà il colpo di testicoli Johnny Cage - interpretato da Karl Urban - per unirsi alla carneficina. E a quanto pare, non era un compito facile. Urban dice che è la cosa più impegnativa che abbia mai fatto nella sua carriera, e vorremmo ricordarvi che ha combattuto anche contro Homelander nella serie TV The Boys. In un'intervista con EW, dice:

"Ho chiesto un film con contenuti d'azione intensa, e per i miei peccati me ne hanno dato uno. È stato il ruolo più impegnativo che abbia mai intrapreso nella mia carriera.

Sono le arti marziali. La forma e lo stile delle arti marziali sono così specifici, e la coreografia, a volte, è così decisa nel movimento, e c'è una precisione nell'esecuzione per farla apparire bene. È stata una sfida enorme."

Mortal Kombat 2 debutta nelle sale l'8 maggio, e poi vedremo come se la caverà Cage affrontando icone come Kung Lao, Liu Kang, Raiden, Scorpion, Shang Tsung, Sonya Blade e altri.