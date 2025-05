Kashmir: le tensioni si intensificano mentre il Pakistan testa i missili e l'India ordina esercitazioni di sicurezza Esercitazioni militari e test missilistici aumentano i timori di un conflitto per le violenze in Kashmir.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . In risposta alle crescenti tensioni, ora sappiamo che il Pakistan ha condotto il suo secondo test missilistico in tre giorni, mentre l'India ha ordinato a diversi stati di avviare esercitazioni di sicurezza tra i crescenti timori di un'escalation. La situazione è peggiorata dopo l'attacco di aprile in Kashmir che ha causato la morte di 26 persone, con entrambi i paesi che si accusano a vicenda di azioni ostili. I test missilistici e i preparativi dell'India per potenziali minacce stanno ora alimentando le preoccupazioni di un confronto militare. Una massiccia operazione di ricerca è stata lanciata dalle forze di sicurezza nel distretto di Anantnag del Kashmir, in India, dopo che sospetti militanti hanno lanciato una granata sulla forza di polizia della riserva centrale dell'India il 1° giugno 2018 // Shutterstock