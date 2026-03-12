Kate Winslet confermata come protagonista femminile in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

HQ

Come probabilmente sapete, Peter Jackson sta lavorando duramente a una nuova avventura nella Terra di Mezzo, anche se questa volta solo come produttore, con Andy Serkis che prende il posto di regista. Il film si chiama The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ed è ambientato da qualche parte tra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello.

Considerando che il film dovrebbe debuttare il 27 dicembre 2027, è ovviamente molto urgente iniziare, e a quanto pare il casting è in pieno svolgimento. Deadline può ora rivelare che la star del Titanic Kate Winslet interpreterà il ruolo femminile, ma purtroppo non sono disponibili ulteriori dettagli sul ruolo.

Sarà affiancata da diverse star della trilogia originale, incluso Serkis stesso nel ruolo di Gollum, mentre Elijah Wood interpreterà Frodo Baggins e Ian McKellen tornerà a interpretare Gandalf. Le riprese dovrebbero iniziare a maggio, quindi non dovremo aspettare troppo per ulteriori informazioni.