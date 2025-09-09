Keanu Reeves non vede l'ora di tornare nei panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2

HQ

Il lavoro su The Witcher 4 sta procedendo febbrilmente all'interno delle mura di CD Projekt Red, ma ciò non significa che l'altro grande franchise dello studio, Cyberpunk, sia stato messo in pausa. Anzi, è proprio il contrario: la pentola distopica sta già ribollendo e la pre-produzione di quello che diventerà Cyberpunk 2 è in corso. I fan, tuttavia, dovranno aspettare un bel po' di tempo per quello che era precedentemente noto internamente come Project Orion, con il gioco che dovrebbe vedere la luce solo dopo il 2029.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal sequel, i dettagli sono praticamente inesistenti. Finora non sono stati rivelati ritmi della storia, personaggi o informazioni sul gameplay. Ma una voce familiare ha già parlato: Keanu Reeves. L'attore, che ha fatto un enorme colpo come Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, ha dichiarato apertamente che sarebbe più che felice di riprendere il ruolo nel sequel.

"Assolutamente. Mi piacerebbe interpretare di nuovo Johnny Silverhand".

Se questo sia possibile o meno dipende interamente da quale dei tanti finali del gioco CD Projekt Red alla fine considererà canonico. Questo è qualcosa che lo studio non ha mai chiarito, e crea una situazione difficile se Silverhand dovesse apparire nel seguito. Una cosa è certa, però: l'interesse per Keanu Reeves è alle stelle, così come il desiderio tra i fan di vederlo tornare nei panni di Silverhand.

Riuscite a immaginare Night City senza di lui?