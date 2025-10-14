Keir Starmer se n'è andato con la faccia rossa dopo che Trump lo ha spazzato via sulla scena mondiale

HQ

Il primo ministro britannico Keir Starmer è rimasto rosso in faccia dopo un imbarazzante scambio sul palco con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il vertice di pace di Gaza del 13 ottobre.

Il momento si è verificato quando Trump ha elogiato i paesi coinvolti nella mediazione del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Rivolgendosi al pubblico, ha chiesto: "Dov'è il Regno Unito, dov'è il mio amico, Starmer?"

Starmer ha risposto: "Sono proprio dietro di te come al solito", spingendo Trump a invitarlo avanti con: "Vieni qui, sta andando tutto bene?" Mentre il leader britannico si avvicinava al podio, Trump si è girato e ha continuato le sue osservazioni, dicendo solo: "È molto bello che tu sia qui", lasciando Starmer momentaneamente in piedi accanto a lui prima di tornare al suo posto.

Lo scambio ha suscitato un visibile disagio nella stanza ed è rapidamente circolato sui social media, dove gli spettatori lo hanno descritto come imbarazzante e difficile da guardare. La clip è già stata vista milioni di volte online.

L'interazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con Starmer è arrivata poco dopo che ha espresso frustrazione per non aver ricevuto il premio Nobel per la pace di quest'anno, che è stato assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado.

Più tardi nel vertice, Starmer ha elogiato il ruolo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel facilitare il cessate il fuoco a Gaza, definendolo un "momento storico" e riaffermando il sostegno del Regno Unito all'attuazione del piano di pace.