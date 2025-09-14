Keira Knightley e Kit Harrington si uniscono al progetto di Harry Potter

HQ

È stato confermato che un gruppo di altre star avrà un ruolo nell'imminente ri-registrazione dei libri di Harry Potter nel loro formato audio. Oltre a una lista di nomi importanti, come Hugh Laurie, Riz Ahmed e persino l'imminente live-action Hermione Granger, Arabella Stanton, che riprende il ruolo che senza dubbio la renderà una star, ora conosciamo un sacco di altri nomi interessanti che stanno entrando a far parte del progetto.

Le ultime scelte di casting includono l'assunzione di Keira Knightley per fare del suo meglio per costruire l'epica performance di Imelda Staunton nei panni dell'antipatica professoressa Umbridge. Oltre a questo, Kit Harrington cercherà di migliorare il Professor Lockhart di Kenneth Branagh, il tutto mentre Iwan Rheon prende il posto del Professor Lupin da David Thewlis, e Leo Woodall diventa il prossimo Bill Weasley, succedendo a Domhnall Gleeson.

Ma non è tutto, perché Simon Pegg è stato scelto per il ruolo di Arthur Weasley, James McAvoy per il ruolo di Mad-Eye Moody, Gemma Whelan per il professor Sprout, Matt Berry per il ruolo di Sir Cadogan, Ruth Wilson per il ruolo di Bellatrix Lestrange e Ambika Mod per il ruolo di Nymphadora Tonks.

Con questa ri-registrazione in mente, il primo audiolibro debutterà il 4 novembre prima di ogni mese successivo l'arrivo del libro successivo fino a quando tutti e sette saranno stati pubblicati.