Kelsey Grammer non ha ancora visto uno script Avengers: Doomsday

Il prossimo maggio, Marvel i fan avranno ancora una volta un evento cinematografico da aspettarsi, poiché Avengers: Doomsday uscirà nelle sale di tutto il mondo. Il film è attualmente in produzione nel Regno Unito e, sebbene stiamo assistendo a una manciata di teaser e fughe di notizie a riguardo, è ancora molto chiaro che la maggior parte del cast è all'oscuro di ciò che faranno nel mega sforzo corale.

Questo include Kelsey Grammer, che tornerà come Beast, continuando il suo sforzo come il personaggio che ha recentemente incluso un cameo nella scena post-crediti in The Marvels.

Parlando al podcast Literally! With Rob Lowe, Grammer osserva che deve ancora leggere una sceneggiatura per Doomsday, ma che gli è stata detta l'idea generale di ciò che il ruolo comporterà.

"Ho avuto un'introduzione preliminare all'idea. Sono ancora molto riservati sulla sceneggiatura".

Prima di confermare ciò, Grammer ha anche condiviso alcune informazioni su come è tornato al ruolo di Beast, affermando: "Hanno fatto questo film chiamato The Marvels, e da qualche parte durante quelle riprese qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto che saresti sceso e pensassi a fare solo un po', faremo un po' di motion capture con te, e forse ti metteremo alla fine del film in una di quelle cose da uovo di Pasqua".

Grammer ha continuato: "Si è visto. L'hanno messo nelle sale e la risposta quando hanno visto Beast è stata apparentemente piuttosto mozzafiato. Quello era il mio biglietto. Mi hanno chiamato un po' di tempo dopo e mi hanno detto 'pensiamo di volerti mettere in un altro film'. Quindi, ne sono davvero entusiasta".

