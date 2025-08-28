Ken Levine condivide Judas sistema di malvagità, che suona molto simile al sistema Nemesis

HQ

Il sistema Nemesis è una delle meccaniche di gioco più intriganti dell'ultimo decennio o giù di lì, in quanto ti ha permesso di creare una connessione con nemici casuali e tecnicamente rendere qualsiasi Joe medio un rivale degno di essere chiamato la tua nemesi.

Sebbene questo sistema sia stato brevettato e bloccato dalla Warner Bros., ciò non ha impedito ad altri sviluppatori di essere ispirati dall'idea. In particolare, Judas di Ken Levine cerca di portare le idee del sistema Nemesis a un livello superiore attraverso quello che lui chiama il sistema Villainy.

In sostanza, in Judas dovrai scegliere tra i Big 3, che sono fazioni che sono responsabili della maggior parte del mondo di gioco. Cercheranno di affascinarti, corromperti e vedrai i membri delle fazioni in giro per la mappa.

Se ne ignori uno o quando alla fine decidi di unirti a uno dei Big 3, gli altri se ne accorgeranno e i personaggi che invieranno diventeranno i tuoi cattivi. Avranno accesso a nuovi poteri per sovvertire le tue azioni e i tuoi obiettivi, e ci vengono promesse molte interazioni specifiche per i personaggi a seconda delle tue scelte in Judas.

Il sistema sembra sicuramente interessante e differisce dal sistema Nemesis in molti modi, anche se ne prende ispirazione. Dovremo vedere come andrà a finire quando Judas verrà lanciato, che è un po' di tempo nel futuro.