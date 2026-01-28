Ken Levine rivela Judas ha trascorso 5 anni nella R&S

HQ

Judas, il prossimo gioco del grande papà di Bioshock, Ken Levine, e del suo team di Ghost Story Games, si profila come un titolo incredibilmente ambizioso. Levine dice che è il "primo gioco in cui incarni davvero un personaggio in un modo che non avevi fatto... diciamo BioShock," e per raggiungere quel livello di immersione, il team ha passato anni solo nella ricerca e sviluppo per il progetto.

"Quando abbiamo iniziato, non volevamo solo fare uno sparatutto in prima persona. Volevamo creare un simulatore Judas in cui non solo puoi decidere come procederà nella storia, ma anche di chi fidarti e come affrontare le conseguenze delle tue scelte. La cosa più importante è davvero inserire il giocatore all'interno del personaggio e fargli provare un po' di cosa significhi essere su quella nave mentre il sole tramonta sulla razza umana," ha detto Levine a Game Informer in una recente intervista.

"Inoltre, ciò che lo distingue dagli altri giochi è il modo in cui lo stiamo costruendo (e il motivo per cui abbiamo passato cinque anni solo in R&D). Volevamo che i personaggi non rispondessero solo alle scelte principali, ma anche riconoscessero e rispondessero alla vostra sequenza di azioni, fino ai minimi dettagli."

Quegli anni trascorsi in R&D hanno aiutato Judas a definire il sistema della Villainy, che funziona in modo simile al sistema Nemesis in quanto il gioco e i suoi personaggi sono consapevoli e reagiscono a ogni tua scelta, portando infine un personaggio a diventare il tuo antagonista in Judas. Non abbiamo ancora una data di uscita per Judas, ma potete aspettarvi di sentire presto di più sul gioco e, in vista del lancio, altri trailer mostreranno cosa possiamo aspettarci nel gioco.