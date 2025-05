Kevin Feige ha un piano decennale per il futuro degli X-Men

HQ

Thunderbolts* si è rivelato un grande successo nei cinema di tutto il mondo, ma la strada è stata rocciosa per la fase irregolare del multiverso dei Marvel Studios. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, Kevin Feige ora vuole riportare la nave sulla rotta. Il rapporto afferma che Feige aveva cercato di tenere il passo con la costante domanda di "contenuti" della Disney, ma ora vuole concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità:

Feige ha recentemente detto ai colleghi che ha accettato il piano a causa dello zelo nel raccontare più storie e del desiderio di essere un 'eccellente cittadino d'impresa'. Si è rivelato un errore".

Thunderbolts** è un chiaro segno che la Marvel ha ripensato la sua strategia cinematografica. Secondo il rapporto, Feige ha ora elaborato un piano decennale per gli X-Men, che coinvolge di tutto, dai film da solista agli spin-off. I Marvel Studios hanno detenuto i diritti dei personaggi dei fumetti per anni, ma dopo flop come Dark Phoenix e The New Mutants, i mutanti hanno preso polvere sullo scaffale, fino ad ora. Non c'è ancora una data di uscita fissa per questa nuova era degli X-Men, ma aspettatevi di saperne di più una volta conclusa la saga del multiverso.

