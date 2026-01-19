Kevin Smith sta scrivendo un fumetto di Bizarro per DC

HQ

Kevin Smith è davvero il boss finale della cultura geek. Il regista, sceneggiatore e attore ha creato una marea di progetti nerd nel corso degli anni, l'ultimo dei quali è stato il progetto animato Masters of the Universe per Netflix. Ma in passato è stato legato a molte altre cose, incluso quello di scrittore di fumetti, con Daredevil, Spider-Man/Black Cat, Green Hornet, Green Arrow, Batman e altri crediti alle spalle.

Presto, Smith tornerà nel mondo della scrittura di fumetti, poiché è stato confermato che guiderà creativamente una nuova serie basata su Bizarro per la DC. Sarà conosciuta come Bizarro: Year None, ed è una miniserie di quattro numeri che approfondirà l'origine dell'"opposto al contrario di Superman".

La trama del fumetto è spiegata così: "La serie segue l'amico di Superman, Jimmy Olsen, e il capo di Clark Kent, Perry White, mentre lasciano il Daily Planet per una strana avventura nello spazio. Il loro viaggio li conduce in una dimensione che rispecchia Metropolis in modi inquietanti e venera il suo leggendario giornale come un articolo di fede. Mentre svelano il mistero di questo mondo bizzarro, affrontano l'essere dietro tutto ciò. È un fan di Superman fuorviante, un agente del puro caos, o non è nessuno?"

Smith collaborSupergirl a con lo sceneggiatore Eric Carrasco per scrivere il fumetto, mentreThe Manhattan Projects Nick Pitarra si occupa dell'arte e delle copertine principali. Per un primo assaggio dell'arte, è stata condivisa la copertina principale del fumetto che potete vedere qui sotto.

Per quanto riguarda il debutto di Bizarro: Year None, la data di lancio è fissata per il 1° aprile 2026 con numeri mensili che seguiranno fino a luglio.