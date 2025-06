Khamenei sfida le richieste degli Stati Uniti e promette di continuare l'arricchimento dell'uranio

HQ

Le ultime notizie su Iran e Stati Uniti . La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha respinto pubblicamente mercoledì una recente proposta sostenuta dagli Stati Uniti volta a frenare il programma nucleare iraniano, riaffermando l'impegno per l'arricchimento dell'uranio.

Etichettando l'offerta come contraria ai valori fondamentali dell'Iran, Khamenei ha sottolineato l'autosufficienza e ha criticato quella che ha descritto come l'arroganza americana. Gli sforzi diplomatici guidati dall'Oman sembrano essere in fase di stallo, poiché i disaccordi fondamentali sull'arricchimento rimangono irrisolti.