Kia svela una folle concept car in un nuovo video

HQ

Kia ha fatto eccezionalmente bene con le varie introduzioni di veicoli elettrici negli ultimi anni, dalla molto amata EV6 alla massiccia EV9. Sembra però che il loro prossimo modello sia un po' diverso, se un nuovo concept teaser è un indizio.

Il nuovo video teaser non è particolarmente lungo, né mostra direttamente la concept car. Tuttavia, le battute suggerite sono aggressive e sembrano una sorta di sostituto EV dell'iconico Stinger.

La produzione della Stinger si è fermata un paio di anni fa, e questo ha lasciato un vuoto nel portafoglio per Kia - uno che sembra essere colmato da questa berlina sportiva e a bassa guida.

Per ora non ci sono dettagli ufficiali, incluso se sarà costruito sulla stessa piattaforma E-GMP con l'architettura di ricarica a 800V.

Puoi vedere il teaser qui sotto.