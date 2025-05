Kim Jong Un celebra il Giorno della Vittoria della Russia e rafforza i legami con Mosca La rara visita del leader nordcoreano all'ambasciata russa segna un ulteriore allineamento tra le due nazioni.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un, accompagnato da sua figlia, ha fatto una rara visita all'ambasciata russa a Pyongyang per celebrare il Giorno della Vittoria della Russia, una commemorazione del trionfo dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Durante la visita, Kim ha sottolineato il rafforzamento delle relazioni, sottolineando la loro "alleanza invincibile". Questo legame sempre più profondo è particolarmente evidente nella collaborazione militare, con le truppe nordcoreane schierate per assistere la Russia nel suo conflitto in corso con l'Ucraina. Vladimir Putin e Kim Jong Un // Shutterstock