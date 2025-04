Kingdom Come: Deliverance II dice che i giochi AAA rischiano di diventare "prodotti aziendali"

HQ

È difficile ignorare che negli ultimi tempi c'è stato un certo cambiamento nel modo in cui molti giocatori percepiscono i titoli AAA che riempiono l'anno. Che tu voglia incolpare le guerre culturali, i truffatori o i capi dietro le grandi aziende, alcune persone si stanno stancando di ciò che stanno ottenendo.

Ma poi c'è sempre un gioco o due che riescono a mostrare all'industria ciò che le persone stanno cercando. Secondo il regista di Kingdom Come: Deliverance II Daniel Vávra, la divisione che a volte si verifica tra ciò che gli editori pubblicano e ciò che la gente trasmette può essere spiegata da un confronto con Hollywood.

"Se guardi ai film, almeno in passato, gli studi di Hollywood [operano] in modo molto diverso rispetto alle società di giochi. Ci sono produttori che scelgono una sceneggiatura, poi cercano di trovare i soldi, e poi assemblano la squadra e danno molto controllo al regista", ha detto a The Game Business. "Fondamentalmente, le persone che controllano tutto sono il regista e il produttore. E i produttori spesso danno possibilità a persone molto giovani e a volte inesperte. Bryan Singer era molto giovane quando ha girato il primo X-Men, per esempio. Gli hanno dato una franchigia molto importante. Quindi Hollywood era, almeno in passato, disposta a rischiare e a cercare di fare cose nuove con nuove persone. E sapevano che si tratta di un buon direttore piuttosto che di un comitato".

"Mentre nei giochi, c'è un'azienda e c'è un consiglio di persone che decidono le cose, e il regista o lo sceneggiatore è solo uno di loro, e molto spesso non ha l'ultima parola. E questo rende molto più grande il rischio che diventi, fondamentalmente, un prodotto aziendale piuttosto che un'opera d'arte", ha continuato. "Questo ambiente respinge anche le persone creative. Un sacco. Per un grande gioco simile al nostro o a Red Dead Redemption, o qualsiasi altra cosa, hai bisogno di un sacco di soldi, di molte risorse... Molto più che per un tipico film. Ci vuole molto più tempo. Puoi girare un film molto velocemente, c'è molta post-produzione, ovviamente, ma metti insieme una grande squadra per un breve periodo. Mentre nei giochi hai una grande squadra per anni. Questo lavoro su commissione che funziona a Hollywood non funziona nell'industria dei videogiochi".

Sei d'accordo con Vávra?

Kingdom Come: Deliverance II è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.