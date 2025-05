Kingdom Come: Deliverance II ha venduto 3 milioni di copie

HQ

Non abbiamo sentito molto su come Kingdom Come: Deliverance II si sia comportato per un po' di tempo, ma da allora le cose sono cambiate. L'acclamato gioco di ruolo ha ora superato un altro impressionante traguardo di vendite, poiché lo sviluppatore Warhorse Studios conferma sui social media che il gioco è ora venduto da tre milioni.

Ciò significa che il gioco ha registrato una media di circa un milione di copie vendute al mese dal suo arrivo all'inizio di febbraio, il che è sicuramente un tasso di vendita impressionante da festeggiare. Ma questo non è tutto, lo sviluppatore nota anche che questa pietra miliare significa che la serie Kingdom Come: Deliverance ha ora superato il traguardo delle 10 milioni di copie vendute totali, consolidandola come un grande gioco di ruolo moderno.

La domanda ora è se il gioco può mantenere queste prestazioni di vendita.