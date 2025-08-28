Kipchoge e Hassan guidano la formazione d'élite mentre la maratona di Sydney si unisce ai World Majors

HQ

Sydney è pronta ad accogliere il suo campo di maratona più forte di sempre questa domenica, e ora sappiamo che sarà con i campioni olimpici Eliud Kipchoge e Sifan Hassan in testa alla gara che debutterà nel circuito World Marathon Majors.

Kipchoge, il grande keniota che quest'anno compie 40 anni, cercherà di aggiungere un'altra pietra miliare alla sua illustre carriera nonostante non abbia ottenuto una vittoria in maratona da Berlino nel 2023. Hassan, nel frattempo, arriva come campionessa olimpica in carica e una delle donne più veloci della storia, affrontando la dura concorrenza della keniana Brigid Kosgei e della vincitrice in carica di Sydney Workenesh Edesa dell'Etiopia.

Circa 35.000 corridori attraverseranno l'Harbour Bridge e arriveranno vicino all'Opera House, unendo Sydney alla compagnia d'élite di New York, Londra, Boston, Chicago, Tokyo e Berlino. Per più di 4.000 partecipanti, la gara rappresenta un'opportunità per completare tutte e sette le Marathon Majors.

Dopo settimane di forti piogge, sono previsti cieli sereni, con grande sollievo degli organizzatori che mirano a mostrare la bellezza della città su un palcoscenico globale. Il direttore di gara Wayne Larden ha detto che l'obiettivo non è quello di essere la maratona più grande, ma di essere "la migliore, la più divertente e la più bella".

Eliud Kipchoge // Shutterstock